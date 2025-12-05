Show - 05/12/25 - 03:57 PM

Sandra Sandoval no tuvo fiesta de 15 años, le tocó trabajar

La tipiquera celebra los 15 años de su hija, y recordó que a ella ni el bautizo le celebraron porque eran pobres.

 

Sandra Sandoval celebra un año más de vida de su hija Kamila Yael Flores Sandoval, quien hoy alcanza la edad de las ilusiones, 15 años, lo que tiene a la artista panameña con los sentimientos y emociones a flor de piel.

La ilusión de toda quinceañera es tener su fiesta, y la hija de Sandra no es la excepción. Según la tipiquera, Kamila le pidió celebrar sus quinceaños y esto la hizo recordar que ella no tuvo una fiesta porque sus padres no tenían para darle esos lujos.

"Ella me dice ‘mami, quiero fiesta de quinceaños’, y yo en mi mente: 'a mí nunca me celebraron ni el bautizo porque nosotros fuimos muy pobres'. Con decirles que mis 15 años los trabajé cantando en un pueblito al que había que llegar a caballo, y a las 4 de la madrugada pegó un frío que me tenía que arropar con los forros de las bocinas. Por eso valoro tanto mi esfuerzo… ‘Ya veremos, hija’.”

La artista confesó que todavía “sigue pensando si hace o no los 15 años”.

Te puede interesar

Sandra Sandoval no tuvo fiesta de 15 años, le tocó trabajar

Sandra Sandoval no tuvo fiesta de 15 años, le tocó trabajar

Diciembre 05, 2025
María Del Pilar, creadora de contenido para adultos en el 'Parking de Yenvideo'

María Del Pilar, creadora de contenido para adultos en el 'Parking de Yenvideo'

 Diciembre 05, 2025
¡Una gran voz se apaga! Muere la cantante de música típica Vielka Bravo

¡Una gran voz se apaga! Muere la cantante de música típica Vielka Bravo

 Diciembre 05, 2025
Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención y para ver a su hija

Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención y para ver a su hija

 Diciembre 05, 2025
¡Mujeres son malas! Doralis defiende a los hombres despreciados en bailes

¡Mujeres son malas! Doralis defiende a los hombres despreciados en bailes

 Diciembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente