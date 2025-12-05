Sandra Sandoval no tuvo fiesta de 15 años, le tocó trabajar

Sandra Sandoval celebra un año más de vida de su hija Kamila Yael Flores Sandoval, quien hoy alcanza la edad de las ilusiones, 15 años, lo que tiene a la artista panameña con los sentimientos y emociones a flor de piel.

La ilusión de toda quinceañera es tener su fiesta, y la hija de Sandra no es la excepción. Según la tipiquera, Kamila le pidió celebrar sus quinceaños y esto la hizo recordar que ella no tuvo una fiesta porque sus padres no tenían para darle esos lujos.

"Ella me dice ‘mami, quiero fiesta de quinceaños’, y yo en mi mente: 'a mí nunca me celebraron ni el bautizo porque nosotros fuimos muy pobres'. Con decirles que mis 15 años los trabajé cantando en un pueblito al que había que llegar a caballo, y a las 4 de la madrugada pegó un frío que me tenía que arropar con los forros de las bocinas. Por eso valoro tanto mi esfuerzo… ‘Ya veremos, hija’.”

La artista confesó que todavía “sigue pensando si hace o no los 15 años”.