Sean ‘Diddy’ califica documental de Netflix como una obra 'vergonzosa'

Sean “Diddy” Combs criticó duramente la próxima docuserie de Netflix “Sean Combs: The Reckoning”, producida por Curtis “50 Cent” Jackson, al calificarla como una obra “vergonzosa” basada en “material robado que nunca fue autorizado para su lanzamiento”.

El proyecto, que se estrenó globalmente en la plataforma este 2 de diciembre, generó controversia incluso antes de su debut. Un portavoz del músico y empresario aseguró que el documental constituye una “pieza de éxito” destinada a perjudicarlo.

Tras la acusación pública de Combs sobre el supuesto uso de contenido obtenido de manera ilícita, un representante de Netflix remitió a Variety una declaración de la directora de la serie, Alexandria Stapleton. La cineasta afirmó que el equipo “obtuvo el material legalmente y tuvo los derechos necesarios”. Sostuvo además que se hizo todo lo posible para proteger la identidad del autor original del metraje.