¡Da pereza! Atacan a la cantalante Madeline; dicen que no se mueve

Madeline Pineda, excantalante de Ulpiano Vergara, la misma que estuvo en el ojo de la tormenta por su salida, algo que al final no se aclaró con mucho detalle y ahora está con Jhonathan Chávez, sigue siendo víctima de críticas por su aparente manera aburrida de animar los bailes.

LEE TAMBIÉN: 50 contra 100 millones. Guerra de Johnny y Amber en la recta final

Publicidad

Al parecer, en redes sociales corre una bola en la que afirma que la famosa es una aburrida en las tarimas y da mucha pereza. Seguidores no están felices con ella.

"Por un video que hay por ahí.nos preguntamos cómo seré yo un día de baile aburrida, y voy a hacer la pureba cualquer día de estos. No habrá baile, no habrá brincadera, no habrá cintura, no habrá hora del caballito, en fin, nada de nada a ver qué tal", dijo.

Posterior a esto hizo un sondeo en sus redes para ver lo que pasaba y un 66% de los que respondieron su sondeo no quieren verla aburrida y sin sus movimientos de cintura.

"No hay acomodadero con la gente, por eso yo digo, que vivan la vida que vinimos al mundo a ser felices no perfectos y si hay alguien feliz soy yo", recalcó.

Su salida de un conjunto para otro no ha gustado, pero a pesar de eso ella se mantiene firme y alegra los bailes con su estilo único.

Contenido Premium: 0