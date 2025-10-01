Daluna para el tráfico con sus dos nuevas razones
La famosa empresaria presumió sus cambios en las redes.
La famosa Frieda Kraemer, mejor conocida como Daluna, presumió en sus redes el cambio físico que se hizo en las últimas semanas.
Para todos los que la siguen, se percataron que se agrandó dos razones y ahora llama más la atención.
Al parecer el cambió lo hizo no hace mucho y desde ya hay caballeros que le están tirando los perros.
La famosa se siente alagada por los llamativos mensajes que le han dejado.
