'Dame tu cosita' ha generado más de $8 millones de dólares en Youtube

Este tema ha dado que hablar mucho más, pues en el mismo artículo se detalla un poco del cantante Cutty Ranks, presentó una demanda por no aparecer en los créditos del tema.

“Conocí a Rodney Clarke, que se llama El Chombo, en los años 90 en Panamá, y escribí una canción originalmente llamada "Dame Tu Cosita" y luego la tradujo al español. Fue mi primera canción en español ”, dijo la cantante de Dominate a The Star en ese momento.

En 2018, Dame Tu Cosita fue catapultada al centro de atención después de que ArtNoux, un animador de videojuegos de Madagascar, tomó la canción y la usó como banda sonora para su alienígena animado y la publicó en Dailymotion, donde la etiquetó como “Alien Popoy poseído por la vibración del Reggaeton! " y acreditó a El Chombo con la canción, excluyendo erróneamente al jamaicano.

Un desafío de baile posterior hizo estallar Internet y disparó la canción a las listas de Billboard, luego de lo cual el sello francés Juston Records se comunicó con El Chombo y ordenó una versión ampliada de la canción.

En el artículo de Billboard, El Chombo había dicho que el tema original “Dame Tu Cosita” era una introducción de 50 segundos a su álbum de 1998 Cuentos de la Cripta II, además, dijo que en 2002 había editado Cuentos de la Cripta Remixes, que fue la versión en la que trabajó con Juston Records y la amplió, con dos nuevos versos.

Sin embargo, el artista de Who Say Mi Done y expeso pesado de Penthouse Records entró en acción, contrató a un abogado y "llegó a un acuerdo parcial", lo que permitió que la canción permaneciera en la plataforma para compartir videos", según el medio The Star.

El conocido artista del tema "El Gato Volador" hizo una publicación sobre este tema y recalcó el revulú que tiene con El Chombo, esto luego que fuera excluido de este tema en mención. En estos momentos mantiene una batalla legal por las ganancias que ha generado esta canción.