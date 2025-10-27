Dani Alves se vuelve predicador evangelista tras lío de abuso sexual

El exfutbolista Dani Alves ha dado una vuelta completa a su vida después de ser pasar varios meses en la cárcel por una acusación de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

Luego recibir la absolución, el exjugador de fútbol, de 42 años, parece haber encontrado su sitio en la religión, concretamente en el cristianismo evangélico.

Alves fue visto por la Iglesia Elim de Girona, dirigida por el pastor Jimmy Martin, como predicador evangelista. Allí los cultos se celebran los martes a las 19 horas y los domingos a las 9 y 12.

“La fe que transforma. Dani Alves, de futbolista a predicador de la palabra. La gloria solo es para Dios”, escribe un usuario de TikTok que pudo grabar al brasileño durante unas de sus intervenciones en esta iglesia evangelista. “Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios”, se puede escuchar decir al exfutbolista.

Alves insiste frente a todos los devotos que “hay que tomarse en serio las cosas de Dios y hay que tener fe”. “En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió y me llegó para la Iglesia, para el camino. Y hoy estoy en el camino gracias a ellos”, añade.