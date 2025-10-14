Show - 14/10/25 - 10:11 AM

Daniel muestra a su hija; lo felicitan, tiran piropos y cuestionan

Otras caras y conocidos lo felicitaron por sus fotos.

 

Por: Redacción / Web -

El conocido presentador del programa Calle 7, Daniel Domínguez, presentó a su hermosa hija a sus seguidores, sin embargo, algunos se salieron del frasco y la situación se salió de control.

Daniel decidió mostrar a su pequeña a todos sus fans, algo que inicialmente se llenó de comentarios positivos, muchos que veían mucho de la madre y de él en ella.

Pero como al panameño le gusta joder, también le cayeron comentarios no tan bonitos y otros pusieron en duda la paternidad del ex campeón calle 7.

"Revisa el Var, estaba en posición adelantada no cuenta, ni fajardo hace esos goles", "Se parece a la mamá y del resto no hablamos", "Esa debe ser la ahijada, parece más hija de polo polo", fueron algunos de los comentarios más leves que le dejaron.

A pesar de eso, los buenos mensajes por mostrar a la pequeña fueron muy buenos. 

Te puede interesar

Tiffany inicia su defensa y fue al Ministerio Público

Tiffany inicia su defensa y fue al Ministerio Público

 Octubre 14, 2025
Novio entró a competir; le dicen que lo cuide de las bandidas

Novio entró a competir; le dicen que lo cuide de las bandidas

 Octubre 14, 2025
Daniel muestra a su hija; lo felicitan, tiran piropos y cuestionan

Daniel muestra a su hija; lo felicitan, tiran piropos y cuestionan

 Octubre 14, 2025
La Zambita: ‘¿qué estamos haciendo como padres?’

La Zambita: ‘¿qué estamos haciendo como padres?’

 Octubre 14, 2025
¡Alofoke cumplió! Agrandó baño para Gracie y que aguante todo

¡Alofoke cumplió! Agrandó baño para Gracie y que aguante todo

 Octubre 13, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas