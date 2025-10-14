Daniel muestra a su hija; lo felicitan, tiran piropos y cuestionan

El conocido presentador del programa Calle 7, Daniel Domínguez, presentó a su hermosa hija a sus seguidores, sin embargo, algunos se salieron del frasco y la situación se salió de control.

Daniel decidió mostrar a su pequeña a todos sus fans, algo que inicialmente se llenó de comentarios positivos, muchos que veían mucho de la madre y de él en ella.



Pero como al panameño le gusta joder, también le cayeron comentarios no tan bonitos y otros pusieron en duda la paternidad del ex campeón calle 7.



"Revisa el Var, estaba en posición adelantada no cuenta, ni fajardo hace esos goles", "Se parece a la mamá y del resto no hablamos", "Esa debe ser la ahijada, parece más hija de polo polo", fueron algunos de los comentarios más leves que le dejaron.

A pesar de eso, los buenos mensajes por mostrar a la pequeña fueron muy buenos.