Darse por vencida no es una opción en su vida

Darse por vencido en la vida no es una opción para Delia Peralta, estudiante del emblemático colegio chitreano José Daniel Crespo, y quien representa la Zona Centro en la categoría de Mejor Intérprete en el concurso TalenPro 2022.

“Nunca dejen que sus miedos no los dejen salir a brillar tanto con su talento como con su propósito. Hoy en día es muy difícil atrevernos a lo que queremos, pero no se dejen vencer pues como dice el dicho, quien no se arriesga no gana”, expresó la estudiante muy feliz de entrar al concurso, pues el año pasado lo intentó, pero sin éxito, por lo que se propuso llegar a la final este año.

Publicidad

Según Delia, el programa de la Fundación Puertas Abiertas que lidera la cantautora Erika Ender, ha dejado huellas en su vida, llevándola a conocerse a ella misma. “Los talleres diarios me han ayudado a entender cosas que antes no entendía, me han llevado a conocerme a mí misma y a esa parte vulnerable que hay dentro de mí. Además de eso me ha ayudado a entender las situaciones que pasamos todos en casa y de reconocer que no todos tenemos las mismas condiciones de vida. Esta es una de las cosas que más me agrada del proyecto”, destacó la estudiante.

Delia competirá contra los representantes de la Zona Este y Oeste en su categoría de mejor intérprete. Se ha preparado a conciencia y sabe que con el solo hecho de formar parte de la familia de TalenPro ya es una ganadora.

La gala final de TalenPro 2022 se realizará este domingo 23 de octubre desde las 7:00 p.m., en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, donde estudiantes de 5to y 6to año de colegios oficiales y particulares de las tres regiones del país competirán en las categorías de mejor canción, mejor intérprete, mejor trabajo audiovisual y mejor grupo de baile.

Contenido Premium: 0