Defiende a Doralis tras críticas para que busque otra cantante

Sobre este caso, Doralis se ha defendido en múltiples ocasiones, de seguidores que la critican por todo lo que hace, desde su forma de cantar, hasta su ropa ajustada que suele llevar a los bailes del conjunto.

 

El conocido Kako Nieto defendió a su compañera Doralis Mela, tras la lluvia de críticas que ha recibido la famosa en los últimos días y acusaciones de que no canta en el cojunto Los Grandes del Pindín.

Sin embargo, Kako ha dejado claro que ambos son dueños del conjunto en partes iguales, por lo que esa petición no tiene sentido. 

El tipiquero también recalcó las diferencias entre la música típica moderna y la tradicional, resaltando la importancia de las cantantes en los conjuntos, además, que a todos se les debe dar la oportunidad para que hagan sus carreras y demuestren sus talentos.

