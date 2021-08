Delany no le mete mente a las críticas y hace 'topless' para sus fans

La modelo y empresaria Delany Precilla ha sabido aprovechar su tiempo tras salir del Gobierno, pues mientras su esposo se vuelve cantante ella se dedica al modelaje y deja boquiabiertos a sus fans mostrando mucha piel en las redes.

Luego de participar en el Miami Swim Week, decidió mostrar un poquito más y se hizo imágenes en topless para subirlas a sus rede sociales.

Delany se definió "classic baby" en la foto donde aparece con un ceñido pantalón, tacones y sombrero. Los comentarios más resaltantes alaban su belleza.

Sin embargo, como todo no es felicidad, otro grupo enseguida le comenzó a decir que el dinero por ser botella se le estaba acabando y era hora de generar con lo que más podía.

"Esta mujer no aprende, no que se iban a mudar a Miami", "Vuelve otra vez con la enseñadera", "¿Qué pasó mami, no que estaban pegados en el extranjero?", "Ya olviden eso, esta gente siempre será igual", eran parte de las críticas que le hicieron.

Ella ha decidido no meterle mente a los malos comentarios y siguen con sus proyectos para darse a conocer más en el extranjero con su talento.