Delany se molesta y le responde a los 'haters' que no la querían en la Teletón

Tras todo el revulú que generó su designación con una de las embajadoras de la Teletón y posterior salida, la presentadora Delany Precilla decidió responderle en horas de las noche de ayer a todos sus "haters" por esta situación.

LEE TAMBIÉN: Revela fechas de su gira 2021

Publicidad

"Con Delany como ‘embajadora’ de la Teletón, no me atrevo a darle ni un cuara","¿Lo de la Embajadora de la Teletón de este año es en serio o es broma?", "Si el gobierno sabe que la gente no quiere ni ver a Delany" "Otra vez con esa gente, no aprenden", eran parte de los cientos de comentarios que se podían leer.

A ver todo el revuelo que se había armando, ella decidió responder en tono de molestia y dijo:"Llevo años apoyando a la Teletón, de hecho, desde que soy figura pública, desde que trabajo en los medios, como le quieran llamar, siempre he apoyado a la Teletón, incondicionalmente, feliz de la vida, siempre que me han llamado y lo he hecho con todo el cariño y el gusto del mundo y saben que estoy dispuesta a apoyarlos y hacer lo que les beneficia".

"Sí, y en efecto me aparté de la figua de Embajadora 2020 de la Teletón, ya sé que a muchos no les gustó que la Teletón me escogiera como una de sus embajadoras. Espero que con esa misma fuerza que hablaron cosas negativas, espero que todos ustedes el 11 y 12 estén apoyando con todo a la Teletón y, por supuesto, donando y aportando su granito de arena", recalcó algo enojada.

Por supuesto, muchos cibernautas lo tomaron con tono de molestia y burla, causando más comentarios en su contra.

La organización de la Teletón 20-30 informó que ella prefirió apartarse, esto para evitar afectar el evento y causar más molestia entre las personas.

DELANY PRECILLA YA NO SERÁ EMBAJADORA DE LA TELETÓN! Esto tras la gran cantidad de comentarios negativos que recibió la presentadora de Agenda Cultural, por parte de ciudadanos quienes rechazaban su participación en la Teletón 20-30 debido a los recientes escándalos relacionados pic.twitter.com/yq9hWoX16c — Actualidad PTY (@PtyActualidad) December 2, 2020