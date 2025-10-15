Delia Muñoz queda fuera del noticiero por un percance

Delia Muñoz, presentadora de noticias quedará fuera de la televisión, esto luego de tener un pequeño incidente que le permite movilizarse.

La comunicadora reveló con humor que sufrió una lesión en una de sus piernas, motivo por el cual estará fuera de combate.

"Y de repente metí la pata. No estaré con ustedes en el noticiero matutino porque me toca darle #tiempoaltiempo para sanar mi piernita. Para los que me están preguntando, gracias. Serán solo un par de días", dijo.