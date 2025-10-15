Show - 15/10/25 - 01:01 PM

Delia Muñoz queda fuera del noticiero por un percance

La comunicadora reveló con humor que sufrió una lesión en una de sus piernas, motivo por el cual estará fuera de combate.

 

Por: Redacción / Web -

Delia Muñoz, presentadora de noticias quedará fuera de la televisión, esto luego de tener un pequeño incidente que le permite movilizarse.

La comunicadora reveló con humor que sufrió una lesión en una de sus piernas, motivo por el cual estará fuera de combate.

"Y de repente metí la pata. No estaré con ustedes en el noticiero matutino porque me toca darle #tiempoaltiempo para sanar mi piernita. Para los que me están preguntando, gracias. Serán solo un par de días", dijo.

 

Te puede interesar

Kim Kardashian ahora lanza línea de panties con buco pelo

Kim Kardashian ahora lanza línea de panties con buco pelo

 Octubre 15, 2025
Delia Muñoz queda fuera del noticiero por un percance

Delia Muñoz queda fuera del noticiero por un percance

 Octubre 15, 2025
Despiden a Fede Dorcaz y piden ayuda para repatriar el cuerpo

Despiden a Fede Dorcaz y piden ayuda para repatriar el cuerpo

 Octubre 15, 2025
Ex de Akon pide $100 millones por el divorcio y él la jode

Ex de Akon pide $100 millones por el divorcio y él la jode

 Octubre 15, 2025
Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se fue

Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh y Pablo Benegas se fue

 Octubre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas