Show - 25/2/26 - 12:00 AM

Delyanne Arjona despide a Berta de Peláez, la mujer que la inspiró

La chef panameña Delyanne Arjona dedicó unas emotivas palabras a la reconocida cocinera Berta de Peláez, a quien describió como su ídolo, su gran inspiración y “relevo generacional”, tras su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, Arjona confesó que este ha sido un año marcado por pérdidas personales, pero aseguró que despedir a Doña Bertha tiene un significado especial en su vida.

“Hoy despido a mi ídolo, a la mujer que yo quería ser cuando fuera grande”, escribió.

La chef recordó que conoció a Berta de Peláez cuando apenas tenía 8 años, experiencia que —según relató— marcó su camino profesional. “La señora que yo veía cocinando en tele y decía ‘¡Wow!’, con las manos de María todo se veía tan rico, tan perfecto. ¡Mi inspiración!”, expresó.

Arjona destacó no solo el talento culinario de la también empresaria, sino su calidad humana. “Gracias Doña Bertha por inspirarme, por abrazarme, por aceptarme con mis diferencias y decirme cuán orgullosa estaba de mí. Una mujer fuerte, con carácter, pero con un corazón único”, añadió.

En su mensaje también envió palabras de solidaridad a la familia de la reconocida chef, asegurando que sus oraciones están con ellos para que encuentren consuelo en medio del dolor.

Te puede interesar

¡Otra vez! Aficionado del Tottenham se burla del físico de la mujer de Rice

¡Otra vez! Aficionado del Tottenham se burla del físico de la mujer de Rice

 Febrero 24, 2026
Julio pone demanda tras ser denunciado por abusos sexuales

Julio pone demanda tras ser denunciado por abusos sexuales

 Febrero 24, 2026
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

 Febrero 24, 2026
Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

 Febrero 24, 2026
Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

 Febrero 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí