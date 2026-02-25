Delyanne Arjona despide a Berta de Peláez, la mujer que la inspiró

La chef panameña Delyanne Arjona dedicó unas emotivas palabras a la reconocida cocinera Berta de Peláez, a quien describió como su ídolo, su gran inspiración y “relevo generacional”, tras su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, Arjona confesó que este ha sido un año marcado por pérdidas personales, pero aseguró que despedir a Doña Bertha tiene un significado especial en su vida.

“Hoy despido a mi ídolo, a la mujer que yo quería ser cuando fuera grande”, escribió.

La chef recordó que conoció a Berta de Peláez cuando apenas tenía 8 años, experiencia que —según relató— marcó su camino profesional. “La señora que yo veía cocinando en tele y decía ‘¡Wow!’, con las manos de María todo se veía tan rico, tan perfecto. ¡Mi inspiración!”, expresó.

Arjona destacó no solo el talento culinario de la también empresaria, sino su calidad humana. “Gracias Doña Bertha por inspirarme, por abrazarme, por aceptarme con mis diferencias y decirme cuán orgullosa estaba de mí. Una mujer fuerte, con carácter, pero con un corazón único”, añadió.

En su mensaje también envió palabras de solidaridad a la familia de la reconocida chef, asegurando que sus oraciones están con ellos para que encuentren consuelo en medio del dolor.