¡Otra vez! Aficionado del Tottenham se burla del físico de la mujer de Rice

Declan Rice, jugador del Arsenal, vivió un mal momento durante el partido contra el Tottenham, que terminó con la caída de los Spurs 4-1.

Aunque parecía un tema muerto, uno de los fans de los Spurs decidió burlarse él y le mostró una foto de Declan junto a su pareja, enfocándose en el físico de su esposa.

El incidente se dio en medio de un córner que el mediocampista debía encargarse de cuando el aficionado que se encontraba cerca del jugador alcanzó a realizar un gesto que ha sido repudiado.

Si bien las cámaras fueron las que captaron la situación, no está del todo claro que el mediocampista haya percibido la burla en el momento.

Lauren Fryer, esposa de Declan Rice, quien fue objeto de burlas debido al aspecto físico que posee y debió eliminar muchas de sus fotos en redes sociales para evitar mayores inconvenientes y ataques a su apariencia.

Esta noo es la primera vez que Rice o su esposa se encuentran bajo el foco de la opinión pública y de los fans.

Meses atrás, el jugador salió en defensa de su esposa luego de la oleada de ataques y comentarios que recibió y expresó su amor por ella. En ese entonces dijo que era el amor de su vida, no buscaba modelitos y la amaba tal como era.

No hay una respuesta concreta ni oficial por parte del jugador a este incidente nuevo y particular, además, extraoficialmente se ha dicho que se multará con 1 millón de libras al club, a menos que busque al liso que cometió la infracción, pues en la Premier League no se tolera este tipo de ataques.