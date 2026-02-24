Show - 24/2/26 - 08:17 AM

Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

“Te amo Sr. Jetten”, le contestó el argentino Nicolás Keenan de 28 años junto a tres emojis de enamorado.“Casémonos”, le devolvió el político como respuesta.

 

Por: Redacción / Web -

Rob Jetten, político de 38 años, conocido por su estilo rígido en los debates y que ahora se ha convertido en el primer ministro de Países Bajos, presentó a su pareja y declaró que será su primer caballero.

Jetten, decidió declararse abiertamente homosexual. Aunque su orientación no fue un secreto en su carrera política, y en campaña apareció con naturalidad junto a su prometido, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan, todo cobra fuerza ahora que ocupa un cargo de poder.

Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”, escribió Jetten en la descripción de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 256.000 seguidores. Acompañó sus palabras con dos fotos: en la primera se los ve fundirse en un abrazo, mientras que en la segunda, Jetten le acaricia el pelo, en plena celebración del partido liberal.

Te amo Sr. Jetten”, le contestó el argentino Nicolás Keenan de 28 años junto a tres emojis de enamorado.“Casémonos”, le devolvió el político como respuesta.

Este romántico ida y vuelta en redes sociales hizo que muchos se preguntaran cuál es la historia de amor entre quien se encamina a convertirse en el Primer Ministro más joven de la historia y el deportista argentino, integrante de la selección masculina de hockey sobre césped.
 

Te puede interesar

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

 Febrero 24, 2026
Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

 Febrero 24, 2026
Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

 Febrero 24, 2026
El cantante Emmanuel fue hospitalizado de urgencia el fin de semana

El cantante Emmanuel fue hospitalizado de urgencia el fin de semana

 Febrero 24, 2026
Blades le dedica unas palabras Willie; tuvieron buenos y malos momentos

Blades le dedica unas palabras Willie; tuvieron buenos y malos momentos

 Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí