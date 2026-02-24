Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

Rob Jetten, político de 38 años, conocido por su estilo rígido en los debates y que ahora se ha convertido en el primer ministro de Países Bajos, presentó a su pareja y declaró que será su primer caballero.



Jetten, decidió declararse abiertamente homosexual. Aunque su orientación no fue un secreto en su carrera política, y en campaña apareció con naturalidad junto a su prometido, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan, todo cobra fuerza ahora que ocupa un cargo de poder.



“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”, escribió Jetten en la descripción de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 256.000 seguidores. Acompañó sus palabras con dos fotos: en la primera se los ve fundirse en un abrazo, mientras que en la segunda, Jetten le acaricia el pelo, en plena celebración del partido liberal.



“Te amo Sr. Jetten”, le contestó el argentino Nicolás Keenan de 28 años junto a tres emojis de enamorado.“Casémonos”, le devolvió el político como respuesta.



Este romántico ida y vuelta en redes sociales hizo que muchos se preguntaran cuál es la historia de amor entre quien se encamina a convertirse en el Primer Ministro más joven de la historia y el deportista argentino, integrante de la selección masculina de hockey sobre césped.

