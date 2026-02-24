Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión ‘Lizzie McGuire’, murió a los 71 años, tras atentar contra su propia vida, según publica Deadline.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido,” dijo la familia

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, decía el comunicado familiar.

“Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, añadieron.

Keith Carradine, hermano de Robert, dijo al medio Deadline que la familia quería compartir la lucha de su hermano con el trastorno bipolar, afirmando: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma,” dijo. “Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días.”

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine fue hijo de John Carradine (1906-1988), el gran actor de caracter que participó en películas de John Ford, como “Stagecoach” (1939) y “The Grapes of Wrath” (1940) antes de especializarse en películas de horror.

Carradine alcanzó su fama por su papel de Lewis Skolnick, el líder idealista de una fraternidad de inadaptados sociales, en la película de 1984 “Revenge of the Nerds”, una comedia de estudio que generó varias secuelas.

Además, dos décadas después, encontró una nueva generación de admiradores al interpretar a Sam McGuire en la popular serie de televisión de Disney, “Lizzie McGuire” (2001-2004) y en la película “The Lizzie McGuire Movie” (2003).

