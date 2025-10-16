Delyanne brinda por lo vivido, aprendido y lo que está por llegar

La reconocida chef y presentadora panameña Delyanne Arjona celebró su cumpleaños número 48 reflexionando sobre las lecciones y desafíos que ha enfrentado durante el último año.

“Querida yo, hoy (ayer) son 48”, inició Delyanne en una publicación acompañada de una elegante fotografía. En su mensaje, la presentadora confesó que no ha sido un año sencillo, pero sí uno lleno de aprendizajes que la han hecho más fuerte, más consciente y con el corazón abierto a lo que venga.

Arjona destacó que lo más valioso que la vida le ha dado es su hija, a quien describió como su “motor, alegría y mayor inspiración”. Además, expresó su gratitud por las experiencias vividas y su deseo de seguir creciendo, reinventándose y apostando por la vida con optimismo y paz interior.

“Brindo por lo vivido, por lo que aprendí y por todo lo bueno que aún está por llegar”, añadió emocionada, agradeciendo a Dios por sostenerla y a sus seguidores por acompañarla en cada etapa.