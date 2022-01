Delyanne recorrió un kilómetro en La Barqueta recogiendo basura

El primer paseo a la playa, en La Barqueta de Chiriquí, en este 2022 de Delyanne Arjona lo aprovechó al máximo, no solo disfrutó del Sol, la arena y el mar, también recogió la basura de la playa.

Según detalló, con la ayuda del personal de la Aeronaval, recorrieron un buen tramos de la playa recogiendo los desechos que muchas personas, irresponsables, dejan en el lugar.

" Y no, no me estaban llevando presa! Me estaban ayudando a traer las bolsas de basura que recogimos en la playa!!! Una cosa impresionante!.”, afirmó Delyanne, ya que compartió una foto junto a los policías de la Aeronaval.

Añadió la chef que en un tramo de un kilómetro, recogieron tres bolsas de latas, botellas y plástico. "En un tramo de menos de 1 Km sacamos tres bolsas llenas de botellas, latas, envases plásticos… en fin! Gracias a las señores de la Aeronaval @protegeryservir que fueron lo máximo, porque las bolsas sí que pesaban!”. manifestó.

Por la acción que realizó, los seguidores de Delyanne la felicitaron y aplaudieron por dejar a un lado su diversión y disfrutar de la playa, por recoger la basura. “Felicidades por cuidar el medio ambiente, y eso es lo que se espera de la unidades del Ministerio de Seguridad que colaboren en la situación que se presente, no solamente actúan en casos policiales, hacen muchas obras sociales y comunitarias. Bendiciones”, fue uno de los comentarios que le dejaron a Arjona en sus redes sociales, por lo que les hizo saber a sus seguidores que lo hace con mucho amor! y más, enseñando a los más pequeños que hay que cuidar nuestros mares!”.

Delyanne estuvo en compañía de su hija Amelíe, quien también ayudó en el proceso de recoger los desechos a orillas del mar.