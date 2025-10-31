Show - 31/10/25 - 10:20 AM

¡Demencia! Gritos, desamor, poncheras y más del Beéle en Panamá

El cantante colombiano Beéle, de 22 años, conocido por sus éxitos como Morena, Si te pillara e Inolvidable, se presentó anoche en la Calzada de Amador, como parte de su Borondo Tour. 

Beéle llegó en un momento en el que se encuentra en un conflicto legal con su exmujer, la venezolana Isabella Ladera.

Según se pudo ver ayer, llegó al aeropuerto de Albrook y fue escoltado por varios vehículos en una fuerte dispositivo de seguridad.

Posteriormente brindó un llamativo concierto en el que participó el cantante panameño Boza, con el que interpretó algunos temas en el escenario. 

Luego subió un video mientras se iba del país, no sin antes formar su rumbón y beber en su vehículo. 

Por el momento no se ha visto video polémico de anoche en el que le tire o haga referencia a Isabella. 

