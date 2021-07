Demi Lovato afirma que grabó su primera escena de sexo y se siente orgullosa

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

Además, durante el pasado martes la artista también anunció el estreno de su nuevo programa de entrevistas The Demi Lovato Show, que se emitirá en el canal Roku del Reino Unido a partir del próximo 30 de julio.

Por otro lado, la actriz Lala Kent puso en duda la supuesta sobriedad que Demi dice practicar, luego de que casi pierde la vida a causa de una sobredosis en 2018.

El hecho sucedió en la transmisión del más reciente episodio del podcast 'Behind The Velvet Rope, conducido por David Yontef. A través del programa producido por Apple, la celebridad de 30 años hizo declaraciones incendiarias sobre Lovato de 28.

La estrella de 'Out of Death', quien también enfrentó problemas de adicciones y que, desde hace tiempo se mantiene alejado de los vicios, expresó que para ella la sobriedad de Demi es una mentira. Y especifico, "No estás sobrio, si continúas bebiendo o estás fumando cannabis, no, no estás sobrio".

Respecto a esto último la cantante Demi Lovato no ha hecho declaraciones sobre la forma en la que Lala Kent descalificó su nuevo estilo de vida, alejada de las drogas duras.