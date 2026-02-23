Demphra prende Venezuela con sus plenas y la gente la recibe con cariño

La cantante Demphra se presentó en Mérida, Venezuela, como una de las artistas principales del Concierto del Sol, causando mucha algarabía y fomentando la demencia.

Ella encabezó el cierre de la Feria Internacional del Sol 2026 el pasado sábado 21 de febrero en el Estadio Metropolitano de Mérida.

Interpretó sus éxitos clásicos como "Perdóname", "Todavía" y "Que me des tu cariño" ante una gran audiencia.

Su visita forma parte del "Non-Stop Tour 2026" (anteriormente "Imparable Tour"), con el cual ha estado recorriendo varios países de Latinoamérica tras el éxito de sus presentaciones en 2025 en ciudades como San Cristóbal.