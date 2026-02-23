Show - 23/2/26 - 09:05 AM

¡Una prenda! Expríncipe usó dinero del pueblo para masajes y viajes

Un exfuncionario se sintió tan molesto por la solicitud de Andrés de cubrir sus «servicios de masaje» que asegura que se negó a pagarlos, pero su opinión fue rechazada por sus superiores.

 

Por: Londres / EFE -

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, utilizó dinero del contribuyente británico para costearse masajes y viajes mientras era enviado comercial del Reino Unido, según funcionarios retirados, informa este lunes la cadena BBC.

Un exfuncionario que trabajó en el Ministerio de Comercio a principios de la década del 2000, se sintió tan molesto por la solicitud de Andrés de cubrir sus «servicios de masaje» que asegura que se negó a pagarlos, pero su opinión fue rechazada por sus superiores.

«Pensé que eso estaba mal… Dije que no debíamos pagarlos, pero al final lo pagamos de todos modos», declaró a la BBC sobre esa solicitud de Andrés, vinculada con una visita que hizo a Oriente Medio.

Gastos «desmesurados»

El exalto funcionario afirmó haber quedado sorprendido por los desmesurados gastos del antiguo duque de York, como pagos por vuelos y habitaciones de hotel y cargos para su séquito.

«No podía creerlo… era como si no fuera dinero real, como si no estuvieran gastando nada de su propio dinero», declaró esta fuente.

Según su testimonio, los gastos se incluían en diferentes presupuestos, lo que dificultaba su rastreo, Además reveló que había poca certeza sobre quiénes formaban parte del séquito de Andrés.

Te puede interesar

Mónica Lee pasará por el quirófano antes de casarse este año

Mónica Lee pasará por el quirófano antes de casarse este año

 Febrero 23, 2026
¡Una prenda! Expríncipe usó dinero del pueblo para masajes y viajes

¡Una prenda! Expríncipe usó dinero del pueblo para masajes y viajes

 Febrero 23, 2026
Demphra prende Venezuela con sus plenas y la gente la recibe con cariño

Demphra prende Venezuela con sus plenas y la gente la recibe con cariño

 Febrero 23, 2026
Gloria criticó las redadas de ICE y Trump; ella llamó a los latinos a unirse

Gloria criticó las redadas de ICE y Trump; ella llamó a los latinos a unirse

 Febrero 22, 2026
Gaby Garrido muestra al nuevo macho que ocupa su corazón

Gaby Garrido muestra al nuevo macho que ocupa su corazón

Febrero 22, 2026

El pasado jueves, el expríncipe fue detenido y posteriormente liberado en Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.

Según revelaron los medios, Andrés llegó a transmitir documentos sensibles del Gobierno al pederasta convicto Jeffrey Epstein.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Egos, plata y salsa: La guerra fría que separó a Willie Colón y Rubén Blades

Egos, plata y salsa: La guerra fría que separó a Willie Colón y Rubén Blades