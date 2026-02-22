Show - 22/2/26 - 02:26 PM

Gaby Garrido muestra al nuevo macho que ocupa su corazón

Seguidores quieren saber si este es el chico con el que forme una familia y se case para vivir juntos por mucho tiempo.

 

La conocida cara de televisión Gaby Garrido está celebrando otra conquista en su vida y al parecer nuevamente consiguió el amor, pues se fue a esquiar con un caballero que ahora está ocupando los sentimientos en su corazón. 

Gaby mostró en sus stories que está bien acompañada y ha dejado en el pasado a sus exparejas.

