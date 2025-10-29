Desmintió que Yamal la preñó, pero no lo descartó: Me gustaría ser madre

La cantante Nicki Nicole desmintió los rumores de embarazo, pero no lo descartó. Su reacción se da tras la viralización de un video junto a Lamine Yamal durante un paseo en helicóptero, las redes se llenaron de especulaciones sobre un posible embarazo

Nicki Nicole decidió abordar el tema de frente. Durante una transmisión en vivo en Instagram, mientras la peinaban, leyó en voz alta una pregunta directa: “¿Estás embarazada?”. La respuesta fue clara y contundente, aunque dejó una puerta abierta al futuro. “Eh, ¿estás embarazada? Me pone una. No (ríe). No, no, no. Por el momento no" aseguró con una sonrisa.

Con mucha sinceridad, la artista no solo desmintió los rumores, sino que también compartió un anhelo personal que conmueve a su comunidad de seguidores. "Me gustaría ser madre igual. ¿A ustedes?”, indicó, generando la locura entre sus seguidores.

Su aclaración puso fin, al menos por ahora, a las especulaciones, y le permitió a Nicki seguir disfrutando de este momento único, donde el amor y el éxito profesional caminan de la mano, y donde un sueño tan profundo como la maternidad ya tiene un lugar en su corazón.