Despelote con imitador de Tommy Real; la gente se cabreó con los jurados

Tremendo revulú se ha armando en torno al joven Joseph, conocido por ser el imitador del reguesero Tommy Real, esto tras no aparece en la última gala del programa Yo me llamo, haciendo que muchos creyeran que solo se busca a talentos que canten temas de afuera y no del patio.

"Saludos a todos gracias por el apoyo, esto lo hice por ustedes. Gracias a todos los que me han escribido, mil disculpas a los que se quedaron esperado. Estaré en Daflow, ya saben, incluso Tommy Real me está dando unos tips", dijo el artista.

Según este joven, pasó un filtro, no fue escogido y se fue para otro concurso que también se dará por este mismo canal de la 12 de Octubre.

Luego de sus disculpas, muchos seguidores de él no se han quedado callados y han comenzado a cuestionar a esta producción, argumentando que hay roscas, además, que solo uno o dos del jurado están realmente calificados para hablar de música.

"Ya me aburrieron y parece rosca con dos caras que no dicen nada", "Apoyo la decisión de Joseph, pero no me parece que ese filtro sea de lo mejor, hay cantantes que lo hacen bien y no le dan play", "El otro dice que no hay roscas en el medio y conocemos mejores jurados", "Buena suerte al chico, ya no veré más ese programa", se podía leer en cientos de comentarios.

A pesar de eso, otras personas desean apoyarlo para que se haga conocido y triunfe como artista en el futuro.