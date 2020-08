Destaca las cualidades musicales de Phantom

El veterano productor Elian Davis afirma que los “respetos” prefiere darlos en vida, y por esa razón se los dio públicamente en su cuenta de Instagram a Iván Broce, mejor conocido artísticamente como Real Phantom.

En el escrito que dejó en sus redes, Elian recordó cuando conoció a “El rey del pregón” como también es conocido Phantom, y vio en él su capacidad y deseo de autosuperación.

“Quizás ustedes crean conocer a este hijo mío en la música @realphantominattack, pero les aseguro que no. Cuando conocí a Phantom noté que es un ser con demasiada capacidad y deseo de autosuperación (él solo compite contra él mismo). Les comento un poco de esto, para darles docencia a muchos de los que vienen subiendo, tanto como a veteranos, de cómo usar un doble tiempo. No es cuestión de cantar rápido y ya; es mucho más que solo eso. Hay que saber cuándo usarlo, tener flow, coherencia, léxico, saber qué sílabas usar y cuáles no; en fin, un centenar de cosas que él ha sabido conjugar. Y aunque él lo sabe, y yo también, que no es el mejor del mundo, no intenten competir contra mi hijo, es mejor aprender, porque eso sí es de sabios ‘APRENDER’", destacó el productor musical del artista.

Cabe resaltar que hace poco Elian produjo el tema “Ando con los Bulls”, canción en la que convocó a varios artistas, entre ellos a Phantom.