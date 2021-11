Destrozado tras la muerte de su primo-hermano Mr. Wolf

La tristeza invade a Rosalio Arrocha Mina, mejor conocido como Chamaco, el intérprete de “Paren firme”, quien en sus historias de su cuenta de Instragram, dejó saber que tiene el corazón destrozado.

Y es que el luto invadió al reguesero, por la muerte de su primo, Mr. Wolf, a quien consideraba un hermano. “Te amo más que mi mujer... me respondías eso, yo lo sé hermano mío... hace tres días te despediste con ese video, yo lo sé papi, lloré un día completo. Estar en otro país y no recibir un abrazo de mi vieja para consolarme y desahogarme, me siento destrozado”, expresó Chamaco ante la triste noticia que recibió de la pérdida de su familiar.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 190 mil seguidores, Chamaco borró todas las instantáneas que tenía publicadas y solo dejó el video en el que Mr. Wolf, con quien cantó algunas canciones como “Se cayó”, le dice desde una cama de hospital: “te amo hermano, oíste...”.

“Te lo dije hace tres días mami, mi hermanito se está despidiendo de mí, lo conozco bien... TE AMÉ CON MI VIDA HERMANO MÍO, YA NADA SERÁ LO MISMO LOCOOO... Se me fue mi hermanooo locooo”, afirmó Chamaco al postear el video en Instagram.