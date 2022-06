'Dios, sálvame': Travis, marido de Kourtney, pal' hospital y grave

El conocido baterista de Blink-182, Travis Barker, fue hospitalizado, esto tras presentar un problema de salud que aún no se revela, por lo que se atendió en el hospital del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California, según informaron portales de noticias en Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Su carro y los ángeles le salvaron la vida

Testigos captaron al musico de 46 años de edad en una camilla, acompañado de su esposa Kourtney Kardashian.

Mientras que mediante un mensaje de Twitter, el músico publicó: "Dios, sálvame", llamando fuertemente la atención. También su hija menor, Alabama Luella Barker, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones para su padre.

Hasta el momento se desconocen el estado de salud de Travis ni la causa por la que fue internado, pues ni Kourtney Kardashian ni la banda de happy punk han mencionado algo al respecto en sus canales oficiales.

Esto ocurre un mes después de que Travis Barker y Kourtney Kardashian intercambiaran votos durante una ceremonia de varios días en Portofino, Italia, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos.

Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K