Disfruta cada etapa del desarrollo de Mauro

Karen Peralta está disfrutando cada detalle de su etapa como madre, y según comparte en sus redes sociales, busca información para ampliar sus conocimientos, pues está en una de las facetas más difíciles de la mujer.

“Durante este tiempo he leído y me he asesorado más que nunca con el simple interés de desenvolverme bien como mamá (la faceta más difícil de la mujer). La estimulación temprana es super, mega importante porque apoya el máximo desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y sociales de los niños”, detalló Peralta.

La expresentadora dejó claro que antes de emprender cualquier estimulación o ejercicio con su pequeño, le consulta al pediatra para no equivocarse y hacer algo erróneo en el desarrollo de su primogénito. “Preguntando al pediatra me enumeró algunos de lo que podemos hacer, y Mauro tiene su rutina de ejercicios en casa... Mauro ama este ejercicio, cada día está más fuerte mi bebé”, aseguró.

Peralta ha compartido algunos datos con sus seguidores desde que dio a conocer su embarazo, y en la etapa postparto, reveló como logró bajar de peso con las infusiones naturales, recordando que desde niña “me enseñaron a tomar y reconocer el valor de todo tipo de hierbas medicinales, herencia de nuestras abuelas y que se quedan con uno”.

En aquella ocasión detalló que sus favoritas son el té de hierba de limón, potente antioxidante; Infusión de piña con canela, que sirve como antinflamatorio y drenaje; Manzanilla y canela porque es un relajante y antinflamatorio; Piña y apio, esta mezcla es un diurético; y Mastranto para gases. Aunque comentó que hay muchas otras hierbas más que son muy beneficiosas para la salud.

Añadió que tres días después de dar a luz, la infusión que no podía faltar fue la de hojas de calabazo maduro, esto es ancestral y la ayudó a drenar líquidos e impurezas postparto.