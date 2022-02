Divorcio y malos momentos la beneficiaron para tener mucho dinero

La cantante Erika Ender confesó que gracias a los percances que ha tenido, ha podido crear canciones que ahora son un éxito y motivo por el que las regalías le han beneficiado de muy buena manera.

Según Ender, la vida la ha tratado bien, pero también ha tenido sus épocas complicadas que le han servido para componer temas que a muchos les llegan al corazón.

"Hay una pregunta que es la clásica de siempre; creo que es lo que más me han preguntado en mi vida profesional...¿En qué te inspiras? A mí me inspira la vida misma pero la misma vida incluye, tanto cosas que veo, cosas que me pasan, como momentos alegres como momentos difíciles como... cómo me trató alguien, como un divorcio que superé, como de todo. Yo siempre he dicho que la música ha sido mi mejor psicólogo y que encima no he tenido que pagar la terapia, si no que me paga regalías. La banda sonora de la vida de otra gente y mí premio más grande, siempre lo he dicho, no es cualquier trofeo que una carrera como esta pueda darle a una persona que trabaja fuerte, si no quien me dice que...por tu canción pedí la mano de fulana, por tu canción mi hijo que es autista sonríe o baila, por tu canción no me tiré del balcón, tu canción me ayudó a salir de un momento difícil"; dijo.

"Yo también paso por momentos difíciles, he pasado por momentos muy difíciles, que he aprendido a transformar en arte y en lecciones. Me tomo muy a pecho cada una de las canciones que escribo, de las letras que pongo de ,las melodías que pongo, porque pongo esa energía de querer hacer que si la estás escuchando, algo positivo pasa en tu vida a través de esa canción, para mí es super importante", recalcó.

La artista confiesa que hay mucho talento en Panamá y deberían aprovecharlo trabajando sus propias composiciones, sin importar lo que digan los demás.

Por otro lado, también se refirió a lo complicado que es trabajar en un negocio en el que los hombres aún lo dominan.

"No ha sido fácil, sobre todo al principio de mi carrera, empezar joven y siendo mujer, en un mundo donde se ve de todo... Hay caballeros, pero también tiburones. Donde hay mentes abiertas que no nos ven como el "sexo débil" y otras que piensan que no debemos salir de hacer los quehaceres de casa... Pero todo se puede cuando los pasos son firmes y los resultados hablan más que el género, el largo del cabello o la altura de un tacón. La capacidad de una mujer va mucho más allá de lo que antes se pensaba y está más que comprobado... Cada vez somos más las que, por trabajo y merecimiento, alcanzamos nuestras metas con el respeto de nuestros colegas, al mismo nivel o incluso, por encima... Y no es cuestión de competencia... Sino de igualdad de oportunidades. No creo en el machismo, ni en el feminismo. Creo en las capacidades, el compromiso y el talento de cada quien... Lamentablemente han sido años y generaciones enteras para demostrar lo que las mujeres somos capaces de hacer profesionalmente; pero cada vez somos más pisando firmes y dejando huellas... Tal vez aún seamos menos en cantidad, pero en presencia y calidad, nos hacemos sentir y vaya que hacemos la diferencia, porque para brillar en un mundo de hombres se necesita tener más pantalones de la cuenta", aseguró.

Ender que goza de mucha felicidad, por las regalías y su actal relación, está en un gran momento, por lo que muchos esperan pueda sacar otro éxito similar a "Despacito".