Show - 18/9/25 - 12:00 AM

DJ Adoni le propone matrimonio a la madre de su hijo

El dominicano Julio Adonis Gross, más conocido como DJ Adoni, sorprendió a todos al compartir una declaración cargada de amor y promesas eternas hacia Lisabely Lugo, la mujer que ha estado a su lado durante más de una década y madre de su hijo.

En un emotivo mensaje expresó: “Te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo y te juro que lo voy a cumplir. Gracias por darme ese hogar de paz que todo hombre anhela”.

Adoni destacó el papel fundamental de Lisabely en su vida, describiéndola como su fuerza, apoyo e inspiración en los momentos más difíciles. Además, recordó la promesa que ambos hicieron de poner su relación en manos de Dios, lo que ha fortalecido su unión durante estos 13 años de amor, paciencia y crecimiento.

Con palabras llenas de ternura, el DJ selló su compromiso de futuro esposo: “Prometo cuidarte, respetarte y luchar por tu felicidad siempre”.

Adoni sorprendió a su pareja antes de abordar un avión, al arrodillarse y mostrarle la cajita del anillo. Muy emocionada, Lisabely no dudó en darle el sí al padre de su hijo.

