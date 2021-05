DJ colombiano aclara que no difama Panamá

El conocido DJ colombiano Daniel Parranda, utilizó sus redes sociales para aclarar que jamás ha hablado mal de Panamá, su molestia fue con el hotel en el que lo ingresaron para cumplir con las medidas de bioseguridad, después de realizarse la prueba de COVID-19.

Según detalló el DJ, al entrar le dijeron que tenía que quedarse en el hotel por 72 horas, su salida debió ser el sábado al mediodía, pero al llegarse la hora, le informaron que no le podían dar la salida porque los encargados solo trabajaban hasta el mediodía.

“Yo no estoy difamando Panamá, estoy difamando el hotel, porque primero están aplicando cosas que no van con lo que me dijeron a mi cuando entré a Panamá, primero yo no sabía que tenía que pasar 72 horas de cuarentena, no culpo, fue error mío por no investigar y prepararme antes de venir... las 72 horas se cumplen hoy (ayer) al mediodía desde el 19 que llegué, por qué me dicen que no puedo salir... yo he venido anteriormente a trabajar, pero en esta ocasión he venido a pasear, a parchar, a ver que está pasando con mi mercado, con la guaracha”, detalló.

Añadió que en el hotel no le están dando la atención adecuada, la comida se la llevan a la hora que les da la gana y, aunque quiso solicitar comida por servicio a domicilio, no le fue posible porque no tiene tarjeta panameña y en el hotel a los colaboradores no le permiten tomar dinero.

Según el artista, él ama Panamá, porque fue el primer país que lo trajo a trabajar, se metió en el gueto a tocar y convivió con su gente, además de que le alegra lo que pasa con los artistas del patio, Boza, Sech, así que espera que su tema se solucione pronto y pueda salir de la cuarentena que le han implementado, porque ya cumplió con el tiempo.