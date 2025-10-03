Doralis no aguanta tanto remeneo y defiende su "chucuchucu"

La expresentadora Doralis Mela salió a aclarar la polémica que se ha generado en los últimos días, todo luego que muchas mujeres dijeran que era una vulgar en las tarimas.

Todo el problema se ha generado por el dichoso baile del "chucuchucu", mismo que ella afirma no es seguido debido a que se cansa cada cierto tiempo.

Ella pidió que no la molesten, la dejen bailar y no critiquen tanto por un tema simple.