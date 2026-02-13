Doralis tiene a su papá hospitalizado; pide orar por su recuperación
"Está en buenas manos y hay que confiar en Dios que se va a recuperar pronto", detalló.
La cantante Doralis Mela pasa por un mal momento, luego que su padre tuviera quebrantos de salud y esté hospitalizado.
En medio de todo esto, ella ha estado cumpliendo con sus compromisos artísticos pese a que su papá está hospitalizado en Chitré. Aunque suene algo fuera de contexto, son asuntos de trabajo que debe atender por estar ya establecidos en fecha de carnaval.
A pesar de eso, no deja de estar junto a él y explicó que han sido días duros porque debe salir contenta a darlo todo en tarima, sin embargo, su corazón y mente están junto a su papá en la clínica.
Ella no reveló qué tipo de problema médico aqueja a su papá, pero explicó en un texto que está recibiendo tratamiento en el hospital Gustavo Nelson de Chitré.
Además, agradeció también a todo el personal médico que lo atiende mientras ella trabaja, un favor que ella valora enormemente.