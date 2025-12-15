Show - 15/12/25 - 01:51 PM

Dori Eleta dice que no cobró por entrenar a Georgina y CR7 es humilde

La reconocida entrenadora panameña Dori Eleta, reveló, según ella, que no le cobró ni un real a Georgina Rodríguez, empresaria, influencer y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.

Dori a través de sus redes sociales, confirmó su viaje a Arabia Saudita, país donde reside Georgina.

Sobre Cristiano Ronaldo, Eleta aseguró que la percepción que tenía de él a lo que vio, fue completamente positiva, describiéndolo como alguien humilde y centrado en su vida de futbolista.

Hablando del pago por entrenar a Georgina Rodríguez,  aclaró que no recibió compensación económica y que su participación se dio como una vivencia personal y profesional.

Seguidores le consultaron si existía la posibilidad de conocer a otras figuras del fútbol como Messi, a lo que ella manifestó que en estos momentos no se mueve por la fama ni por conocer celebridades.

