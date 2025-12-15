Dori Eleta dice que no cobró por entrenar a Georgina y CR7 es humilde
Seguidores le consultaron si existía la posibilidad de conocer a otras figuras del fútbol como Messi, a lo que ella manifestó que en estos momentos no se mueve por la fama ni por conocer celebridades.
La reconocida entrenadora panameña Dori Eleta, reveló, según ella, que no le cobró ni un real a Georgina Rodríguez, empresaria, influencer y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo.
Dori a través de sus redes sociales, confirmó su viaje a Arabia Saudita, país donde reside Georgina.
Sobre Cristiano Ronaldo, Eleta aseguró que la percepción que tenía de él a lo que vio, fue completamente positiva, describiéndolo como alguien humilde y centrado en su vida de futbolista.
Hablando del pago por entrenar a Georgina Rodríguez, aclaró que no recibió compensación económica y que su participación se dio como una vivencia personal y profesional.
