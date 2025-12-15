Al ritmo de la salsa despiden a Rafael Ithier de el Gran Combo de Puerto Rico

Al ritmo de la salsa, miembros de El Gran Combo de Puerto Rico, artistas, y ciudadanos, le dieron el último adiós a Rafael Ithier, en una misa en su ciudad Natal en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan, Puerto Rico.

El evento fue un homenaje a la vida y el legado del fundador del icónico grupo de salsa.

Grandes artistas de la música como Victor Manuelle, Tito Nieves y Rubén Blades asistieron para despedirlo.

Al ser una misa abierta al público para que el pueblo de Puerto Rico asistiera, admiradores pudieron rendirle tributo.

Luego de eso, en cumplimiento con los deseos de Ithier Natal, el sepelio se realizó en un acto privado, reservado para la familia.