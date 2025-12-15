Director muerto deja una fortuna de 200 millones; su hijo está detenido

El director de cine estadounidense Rob Reiner, que fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

Nick Reiner, hijo de Rob, fue detenido y la policía investiga un “aparente homicidio” y se le impuso una fianza de 4 millones de dólares.

Se trata de uno de los tres hijos de la pareja, que estaba casada desde 1989. Nick nació en 1993 en Los Ángeles y tiene 32 años. Es escritor y tiene algunos créditos por su participación en algunas películas.

El único film en el cual escribió el guion junto a Matt Elisofon es Being Charlie. Se estrenó en 2015 y fue dirigida por su propio padre. La trama cuenta la historia de un joven adicto y egún informó la revista People, Nick Reiner tuvo muchos años con problemas de adicciones, que iniciaron en la adolescencia y lo llevaron a eventualmente vivir en la calle.

El éxito en Hollywood con el que amasó millones

Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante legado económico gracias a éxitos como ‘When Harry met Sally’ (1989), ‘Stand by me’ (1986) o ‘The Princess Bride’ (1987), entre otros.

Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, entre los estudios independientes más influyentes de Hollywood.

Reiner creó Castle Rock Entertainment en 1987 junto a los productores Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie ‘Seinfeld’, vendieron la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia (antigua Time Warner). Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Varios medios especializados aseguran que Reiner cuenta con un importante patrimonio en propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Destacan una mansión frente al mar en Malibú valorada en torno a los 20 millones de dólares y la de Brentwood, estimada en más de 10 millones de dólares, donde fueron asesinados.

La trágica muerte de Rob Reiner y su esposa

Los Reiner fueron encontrados muertos por una de sus hijas, que llamó a la Policía y dijo que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el portal TMZ.

El sitio TMZ agrega que Nick y su padre Rob estuvieron en una fiesta de navidad de Conan O'Brian el pasado sábado, allí discutieron fuertemente que todos los escucharon en el lugar. Luego de ello, Rob y Michelle, las víctimas se fueron del lugar y luego fueron encontrados muertos.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.