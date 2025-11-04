Show - 04/11/25 - 09:00 AM

Drake desmiente a Gracie por fiesta rara y ella afirma que dijo la verdad

Por: Redacción / Web -

La polémica influencer panameña Gracie Bon está en boca de todos por contar en La Casa de Alofoke 2, cómo fue su experiencia con el  rapero canadiense Drake.

Ella habló de la relación cercana que tuvo y afirmó que la situación la dejó decepcionada tras quedar excluida de las fiestas organizadas por el artista hace un buen tiempo.

“Él hasta me ha enviado un avión a Panamá para buscarme, o sea, conocía a mi familia, teníamos una buena amistad, era muy de confianza”, inició diciendo.

Pero todo esto cambió tras un viaje a Inglaterra por motivo de un concierto. 

“Invitó a todos los que estaban allí y nos envió un avión a todos. Pero cuando llegué allá con mi amiga, básicamente me hicieron blacklist de todas las fiestas. O sea, él dijo que no me dejaran entrar a ninguna de las fiestas”, agrega.

“Siempre traté de no ser accesible, trataba de no ser tan… ya sabes, por todo lo que me habían regalado antes”, menciona. A pesar de eso no guarda rencor y prefirió bloquearlo de sus contactos. 

Obviamente el tema no se quedó acá, pues al parecer, Drake se enteró de esto y negó por completo las declaraciones de Gracie.

“Es una gran mentira. La manera en que te dijo ‘gringo’ me tiene muriendo de la risa. Wow. Nunca estuvimos solos los dos… decir que la bloqueé de los eventos es completamente falso”, se pudo leer en un live de otra persona.

Ante esto Gracie fue confrontada por Alofoke a lo que ella aseveró que era obvio que lo iba a negar, pero prefiera quedarse con lo que dijo y no dar más detalles. 

 

