Dundu le dice vendido a Yen por la salida de Urri y le pide largarse de Panamá

La conocida Dundunsuá expresó su molestia y se fue de frente contra Yen Video, por supuestamente estar detrás de la eliminación del Urri del reality

"No creas que te saliste con la tuya, te tiraste un país encima, ya veo porque los canales te cerraron la puerta", dice.

Agrega: "Espera, porque todos los que se metan con los hijos de Dios, tienen que ver a Dios"

Según Dundu, Yen se dejó contaminar y amenazar, además, le dijo que se volviera a su país, Venezuela.

Yen ha dicho que no tiene la culpa de lo que sucedió y eso fue un tema de votos hechos por la gente.