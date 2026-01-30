¡Eliminan a Urri! Panameños cabreados denuncian trampa y Yen se defiende

El Urri fue eliminado del reality show "El Parking de Yen Video" durante la noche de nominación del 29 de enero de 2026, hecho que cabreó a muchas personas y afirman que hay trampa en el show.

Los votos del público determinaron su salida en una competencia donde también estaban en riesgo participantes como Jana (La Rusa) y La Tía.

Su compañera Jana no pudo contener las lágrimas al conocerse el resultado. En redes sociales, el creador del contenido, Yen Video, respondió a las críticas de los fans afirmando que la eliminación fue producto de la falta de votos reales a pesar del apoyo en comentarios.

El Urri era uno de los participantes más mediáticos del programa, habiendo expresado previamente que su objetivo en la competencia no era la fama, sino ganar por motivos personales

Yen Video respondió molesto a las críticas y afirmó que no tuvo la culpa de la eliminación de El Urri.

Yen aclaró que, a pesar del apoyo visible en los comentarios y redes sociales, la eliminación de El Urri se debió estrictamente a la falta de votos reales del público, ya que el sistema se basa en la votación pagada y no en el engagement gratuito.