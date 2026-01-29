Familiar JR. Ranks se pronuncia: "Un acto de violencia le arrebató la vida"

Anoche se dio la triste noticia del asesinato del hijo del cantante de reggae panameño Jr. Ranks, hecho que ha conmocionado a muchos.

Tras el hecho, en redes se han dado muchas especulaciones, por lo que el primo del joven, Josué Rodrigo Ramos, decidió pronunciarse, aclarando que lo sucedido fue un hecho de violencia en el que nada tuvo que ver el chico.

"Resulta profundamente irresponsable permitir la especulación en torno a un hecho tan doloroso. Juan Alberto Vargas Miller, un niño de 13 años, no estaba involucrado en ningún conflicto, no tenía vicios ni problemas, y vivía con su madre en la ciudad. Ese día simplemente fue a visitar a su familia, pidió comida y, al salir a buscarla, un vehículo con delincuentes armados pasó y le arrebató la vida. No hay dobles lecturas. No hay versiones ocultas. Fue una víctima inocente", inició dicienco.

"Como comunicadores sociales, nuestra responsabilidad es informar con verdad, educar con criterio y comunicar con humanidad, no abrir ventanas al morbo ni a interpretaciones que hieren aún más a una familia que hoy sufre una pérdida irreparable", continúo.

Rodrigo detalló que hoy se llora a un niño que amaba el fútbol, que se dedicaba a vivir, y que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. "Antes de opinar, compartir o insinuar, recordemos que hablamos de los hijos, sobrinos y primos de alguien".

"Ayer mataron a mi primo de tan solo 13 años, y pasaré por cada post a dejar claro, que el solo fue a Colón a pasar el tiempo con su familia, Juan Alberto Vargas Miller, vivía con su familia en la ciudad, jugaba fútbol y en Colón basket, Juan nunca se buscó problemas, Juan era un niño muy amado en la familia, y se lo llevó una guerra de la que no era participe, para la familia es muy duro porque 6 meses de qué perdimos a nuestra abuela ahora nos quitan a Juan", puntualizó.