Dwayne "The Rock" Johnson anuncia que apoyará a Biden en las elecciones

El actor Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", anunció este domingo que votará por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, durante las próximas elecciones de noviembre, en lo que dijo es "la primera vez" que anuncia públicamente su apoyo por un aspirante a la Casa Blanca.

En un video en Instagram, Johnson alabó la "compasión" y "experiencia" que han mostrado Biden y la senadora Kamala Harris, aspirante a la Vicepresidencia de EE.UU.

A critical conversation - voting. Our voice. Our power.



And no matter how strongly your opinion may differ from mine, it’s always ok.



You can yell all you want. I won’t block ya and I won't even yell back.



We all still have work to do



VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DC pic.twitter.com/Cakow6j6CP