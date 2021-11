El amor le llegó cuando menos lo esperaba... le proponen matrimonio

Cupido sigue flechando aún más a las parejas ya formadas, y está haciendo que lleven su relación a una etapa más seria, el matrimonio.

Hace unos días fue Kiara Sang a quien le propusieron matrimonio, hora es la presentadora y locutora Patty Lezcano, a quien le dieron un anillo de compromiso.

Lezcano no dudó en compartir su felicidad en las redes sociales, detallando que, por supuesto, su respuesta fue un sí rotundo. “Por más días llenos de aventuras, risas, tropiezos y levantos, pero sobretodo con amor, junto a ti! Por supuesto que SÍ... Dicen que el amor llega cuando menos te lo esperas y créanme, yo no me lo esperaba y llegaste tú @trankos a demostrarme que todo absolutamente todo es posible cuando de verdad hay amor. Y una vez más, me sorprendes, ahora, con un para toda la vida”, confesó Patty.