Show - 30/10/25 - 08:30 AM

El Barcelona frena a Yamal y le dice que no hable de los robos del Madrid

Además, se le ha pedido que está completamente centrado en el fútbol.

 

Por: Redacción / Web -

Tras la polémica generada por las palabras de Lamine Yamal sobre el Real Madrid en la Kings League de Gerard Piqué el pasado jueves, y la posterior victoria blanca en el clásico, el Barça ha decidido frenar los pasos de su perla y desea  evitar que vuelvan a suceder hechos parecidos.

El pasado martes debía acudir a un evento para una marca de la cual es embajador, sin embargo, eso fue cancelado de último momento.

El conjunto catalán le ha recomendado a su jugador que no acudiera al evento de lanzamiento y él lo ha aceptado, consciente de que sus salidas de tono han generado una polémica.

Además, se le ha pedido que está completamente centrado en el fútbol.

Te puede interesar

El Barcelona frena a Yamal y le dice que no hable de los robos del Madrid

El Barcelona frena a Yamal y le dice que no hable de los robos del Madrid

 Octubre 30, 2025
Celebra un año más de vida y reflexiona sobre el paso del tiempo

Celebra un año más de vida y reflexiona sobre el paso del tiempo

 Octubre 30, 2025
Parque Urracá, la última tarima de Japanese

Parque Urracá, la última tarima de Japanese

 Octubre 30, 2025
Cumple su promesa y sale a la calle a dar comida

Cumple su promesa y sale a la calle a dar comida

Octubre 30, 2025
Ninel Conde se cambia el color de los ojos y le dicen que se ve rara

Ninel Conde se cambia el color de los ojos y le dicen que se ve rara

 Octubre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas