El Barcelona frena a Yamal y le dice que no hable de los robos del Madrid

Tras la polémica generada por las palabras de Lamine Yamal sobre el Real Madrid en la Kings League de Gerard Piqué el pasado jueves, y la posterior victoria blanca en el clásico, el Barça ha decidido frenar los pasos de su perla y desea evitar que vuelvan a suceder hechos parecidos.

El pasado martes debía acudir a un evento para una marca de la cual es embajador, sin embargo, eso fue cancelado de último momento.

El conjunto catalán le ha recomendado a su jugador que no acudiera al evento de lanzamiento y él lo ha aceptado, consciente de que sus salidas de tono han generado una polémica.

Además, se le ha pedido que está completamente centrado en el fútbol.