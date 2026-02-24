Show - 24/2/26 - 07:23 AM

El cantante Emmanuel fue hospitalizado de urgencia el fin de semana

La emergencia sorprendió tanto al público como al propio equipo de producción, y fue Mijares quien, de forma valiente y profesional, decidió continuar con el concierto en solitario.

 

Por: Redacción / Web -

El reconocido cantante Emmanuel vivió una emergencia médica este fin de semana y tuvo que ser hospitalizado momentos antes de presentarse en un concierto programado en México.

El famoso, de 70 años, no pudo salir al escenario junto a su compañero Manuel Mijares, dentro de la gira "Two'r Amigos".

Dicho show musical estaba previsto para la noche del sábado 21, sin embargo, un cuadro de vértigo intenso se presentó de forma súbita justo antes de iniciar el espectáculo, lo que obligó a los organizadores a suspender la participación de Emmanuel y trasladarlo de inmediato a un hospital para atención médica.

Tras ser hospitalizado, Emmanuel grabó un mensaje que compartió en sus redes sociales, donde explicó brevemente lo ocurrido y agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño.

En su video aseguró sentirse mejor y confirmó que estaba saliendo del hospital tras ser atendido por los especialistas.

La emergencia sorprendió tanto al público como al propio equipo de producción, y fue Mijares quien, de forma valiente y profesional, decidió continuar con el concierto en solitario.

Te puede interesar

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

 Febrero 24, 2026
Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

Muere Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire", a los 71 años

 Febrero 24, 2026
Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

Países Bajos tiene su primer ministro gay y su macho será el primer caballero

 Febrero 24, 2026
El cantante Emmanuel fue hospitalizado de urgencia el fin de semana

El cantante Emmanuel fue hospitalizado de urgencia el fin de semana

 Febrero 24, 2026
Blades le dedica unas palabras Willie; tuvieron buenos y malos momentos

Blades le dedica unas palabras Willie; tuvieron buenos y malos momentos

 Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí