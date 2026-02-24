El cantante Emmanuel fue hospitalizado de urgencia el fin de semana

El reconocido cantante Emmanuel vivió una emergencia médica este fin de semana y tuvo que ser hospitalizado momentos antes de presentarse en un concierto programado en México.

El famoso, de 70 años, no pudo salir al escenario junto a su compañero Manuel Mijares, dentro de la gira "Two'r Amigos".

Dicho show musical estaba previsto para la noche del sábado 21, sin embargo, un cuadro de vértigo intenso se presentó de forma súbita justo antes de iniciar el espectáculo, lo que obligó a los organizadores a suspender la participación de Emmanuel y trasladarlo de inmediato a un hospital para atención médica.

Tras ser hospitalizado, Emmanuel grabó un mensaje que compartió en sus redes sociales, donde explicó brevemente lo ocurrido y agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño.

En su video aseguró sentirse mejor y confirmó que estaba saliendo del hospital tras ser atendido por los especialistas.

La emergencia sorprendió tanto al público como al propio equipo de producción, y fue Mijares quien, de forma valiente y profesional, decidió continuar con el concierto en solitario.