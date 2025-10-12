El "Mechi Terror" puso a saltar al diablo y a todos en Brooklyn

Tremendo fiestón hubo la tarde de ayer en Brooklyn, Nueva York, en famoso Desfile de la Hispanidad.

A dicha actividad asistieron varias caras, gobierno y por supuesto estuvo el tipiquero Ulpiano Vergara.

"La presentación de hoy fue muy emocionante, orgulloso me siento de ser Panameño el haber compartido con todos estos fanáticos en el extranjero me llenó mucho de emoción", dijo el famoso.



"Aquí les dejo un pedacito de cada una de las canciones que fueron coreadas y bailadas a más no poder por cada uno de los presentes", agregó.