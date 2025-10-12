Show - 12/10/25 - 02:09 PM

El "Mechi Terror" puso a saltar al diablo y a todos en Brooklyn

"La presentación de hoy fue muy emocionante, orgulloso me siento de ser Panameño el haber compartido con todos estos fanáticos en el extranjero me llenó mucho de emoción", dijo el famoso.

 

Por: Redacción / Web -

Tremendo fiestón hubo la tarde de ayer en Brooklyn, Nueva York, en famoso Desfile de la Hispanidad.

A dicha actividad asistieron varias caras, gobierno y por supuesto estuvo el tipiquero Ulpiano Vergara.

"La presentación de hoy fue muy emocionante, orgulloso me siento de ser Panameño el haber compartido con todos estos fanáticos en el extranjero me llenó mucho de emoción", dijo el famoso.


"Aquí les dejo un pedacito de cada una de las canciones que fueron coreadas y bailadas a más no poder por cada uno de los presentes", agregó.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

Te puede interesar

Zion sale del hospital tras sufrir un accidente de tránsito

Zion sale del hospital tras sufrir un accidente de tránsito

 Octubre 12, 2025
Katy Perry y el exprimer ministro Trudeau son captados besándose

Katy Perry y el exprimer ministro Trudeau son captados besándose

 Octubre 12, 2025
El "Mechi Terror" puso a saltar al diablo y a todos en Brooklyn

El "Mechi Terror" puso a saltar al diablo y a todos en Brooklyn

 Octubre 12, 2025
Miah Catalina acusa a Tifanny de estafadora y mentirosa

Miah Catalina acusa a Tifanny de estafadora y mentirosa

 Octubre 12, 2025
La actriz Diane Keaton muere a los 79 años

La actriz Diane Keaton muere a los 79 años

 Octubre 11, 2025

 

 

 

 

Una publicación compartida por Ulpiano Vergara (@ulpianovoficial)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas