El 'Mono Mexa' se tatúa a Danger Man y Japanese

El creador de contenido mexicano le rinde tributo a los fallecidos artistas.

El creador de contenido mexicano Marcos Barragán, conocido en redes sociales como Mono Mexa, sorprendió a sus seguidores al revelar su más reciente tatuaje: un homenaje a los recordados artistas urbanos Danger Man y Japanese.

A través de su cuenta de Instagram, mostró el tatuaje detallando su admiración por los panameños.

“Me preguntaron por qué me tatué a dos personas de otro país que acabo de saber de ellos y no conocí en persona. Es verdad, pero de alguna forma me están llenando de bendiciones desde donde estén y nunca me va a dejar de motivar lo que hicieron en vida”, escribió.

El tatuaje fue realizado por el artista panameño Joel "Pollo tattoo", y forma parte del estilo personal con el que Mono Mexa suele expresar su admiración hacia figuras que lo inspiran.

Desde su llegada a suelo canalero, el mexicano ha mostrado su gusto musical por Danger Man y Japanese, aunque también ha escuchado temas de El Roockie y El Kid.

