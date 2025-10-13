Elena Llorach dedica emotivo mensaje a Mencomo tras su funeral

La productora y folclorista panameña Elena Llorach compartió un emotivo y a la vez conmovedor mensaje en memoria del querido productor Héctor Mencomo, tras su funeral realizado en la iglesia de San José de Pesé.

Con su característico tono de cariño y humor, Llorach detalló cómo fue la despedida del productor de A lo Panameño, asegurando que “quedó tal cual él la pidió”.

La ceremonia estuvo llena de simbolismo y detalles que reflejaban la esencia de Mencomo: calas blancas, carpas elegantes, su foto en el libro de firmas y un gran gentío que se reunió para darle el último adiós.

En su relato, Elena narró un momento inesperado y lleno de humor que marcó la jornada: “Estábamos en la entrada de la iglesia cuando vemos que se aproxima un busito blanco. Todos corrimos a recibirte, pero al abrirse la puerta… ¡sorpresa! Aparece es Chakatin y el equipo de C11 Films Panamá. ¡Nos jodiste ah!”, escribió entre risas y nostalgia.

Entre los instantes más conmovedores, Llorach destacó la llegada del perrito “Gilb”, mascota muy especial para Héctor, traído por sus ahijados de boda, Víctor Ballestero y Jiseth Córdoba, así como la colocación de la bandera distrital de Pesé sobre su féretro, un gesto liderado por Narcy, su mano derecha.

El ambiente estuvo cargado de emoción cuando los artistas Juan Pablo Samaniego y Fulvia González interpretaron una décima escrita por El Cholo Bernal, acompañados por el guitarrista Alexis Huertas, mientras los asistentes no pudieron contener las lágrimas.

La despedida culminó con fuegos artificiales, una muestra del espíritu alegre y apasionado con el que Mencomo vivió y transformó la cultura panameña.

Elena cerró su mensaje con un toque de ternura y fe:

“No sé por qué te cuento todo esto si tú estabas ahí; como estarás siempre con nosotros en cada fiesta, en cada anécdota. Salúdame a Oscar y Kendall. ¡Gracias por tanto, Héctor! Por siempre en mi corazón.”