Eliminan a Amber de Aquaman 2; ella insiste que fue maltratada

La revista Forbes ha despertado más la polémica en redes sociales al supuestamente filtrar que la actriz Amber Heard sería eliminada de la película Aquaman donde interpreta a la reina Mera

Sin embargo, por ahora no hay muchas certezas respecto a Heard y su futuro más allá del deseo de los 'fans' de que sea castigada como sucedió en 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' porque muchos de ellos la ven como la culpable en el despelote con Depp.

No obstante, lo que sí sucedería con la actriz es que en esta secuela de Aquaman solo aparezca en una escena de aproximadamente 10 segundos, ya sin un rol importante como en la primera entrega de la película; esto en una serie de medidas que habría tomado Warner Media con ella y su personaje en medio de los conocidos conflictos mediáticos.

Según ha informado Forbes, Warner Bros. Pictures habría tomado una decisión muy polémica con respecto al montaje de Aquaman 2.

Por lo visto, la secuela de DC Comics dirigida por James Wan habría borrado y eliminado todas las escenas de Amber Heard. En su reemplazo aparecería Emilia Clark de Juego de Tronos.

La actriz, que actualmente está viviendo un juicio contra Johnny Depp, interpreta a la reina Mera en las películas del DC Extended Universe. Tras lo sucedido con Johnny Depp en Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore y otras producciones de Hollywood, muchos fans del actor han clamado en contra de la actriz para que sufra un destino similar.

En la audiencia de hoy la famosa subió al estrado y recalcó en su declaración que era la víctima en el caso contra Johnny Depp.

"Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo", dijo Heard al comienzo de su testimonio.

El primer testigo llamado por la defensa fue la psicóloga forense Dawn Hughes, quien declaró que cree que Heard tiene un trastorno de estrés postraumático como resultado de la violencia de pareja perpetrada por Depp.

“Lo que muestran estas pruebas es que hubo un alto grado de violencia grave perpetrada por el señor Depp hacia la señora Heard. Hubo violencia más bien de nivel leve perpetrada por la Sra. Heard hacia el Sr. Depp con un indicador grave que fue el puñetazo que ella me indicó”, testificó Hughes el martes. “Ella fue objeto de violencia sexual donde el señor Depp, según su informe, no fue objeto de ninguna”.

Este miércoles, el abogado de Depp, Wayne Dennison, reprodujo una grabación de una conversación entre Heard y Depp.

“Te estaba golpeando, no te estaba pegando”, se escucha la voz de Heard en la grabación. No me digas lo que se siente al recibir un puñetazo”, se oyó decir a la voz de Depp en la grabación.

