'Emily in Paris' y el final de 'Stranger Things' reinan en series de diciembre

Dos de los mayores fenómenos de series y con más seguidores de la última década, 'Emily in Paris' y 'Stranger Things', reinan en una parrilla de series de diciembre marcada por la Navidad.

El estreno de la quinta temporada de la mítica serie consiguió colapsar el servidor de Netflix y no se espera menos con las nuevas entregas. El 25 de diciembre llegan tres nuevos capítulos y el final lo hará el 31 de diciembre.

La quinta temporada de 'Stranger Things' traslada a los seguidores de la serie a otoño de 1987, con la delicada situación de Hawkins por la apertura de nuevas 'grietas interdimensionales'. Mientras, el gobierno confina al pueblo y busca a Once, y la pandilla de héroes locales se unen para encontrar y matar a 'Vecna'.

'Emily in París' (Netflix, 18 de diciembre)

Emily Cooper -Lily Collins- abandonó París en los últimos capítulos de la anterior temporada para embarcarse en aventuras italianas y allí continúa la serie. La protagonista tendrá que hacer frente a nuevos retos profesionales y amorosos con Marcello -el actor italiano Eugenio Franceschini- en una serie de desafíos en los que vuelve gran parte del elenco principal.

'The Abandons' (Netflix, 4 de diciembre)

Dos familias de distinta clase social encabezadas por sus matriarcas -Lena Headey y Gillian Anderson- luchan por la supremacía en una tierra sin ley. Este trepidante 'western', firmado por Kurt Sutter -'Sons of Anarchy'-, ambientado en 1854, evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar fuera del alcance de la justicia.

'Fallout' (Amazon Prime, 17 de diciembre)

La segunda entrega de la afamada serie de videojuegos 'Fallout' llega a Amazon Prime con la colaboración de Bethesda y Christopher Nolan como productor ejecutivo. La trama, ambientada doscientos años después del apocalipsis nuclear, retoma la historia en el punto en que se quedó para llevar al espectador a un viaje a través del páramo de Mojave hasta la ciudad posapocalíptica de New Vegas.

'Man vs Baby', (Netflix, 11 de diciembre)

Rowan Atkinson (Mrs. Bean) da vida a Trevor, que confía en pasar unas Navidades tranquilas al cuidado de un lujoso ático en Navidad, pero se encuentra con otra compañía pequeña e inesperada. Una serie, que cuenta con el propio actor como guionista, en la que no faltan contratiempos entrañables y aventuras navideñas.

'Percy Jackson and the Olympians' (Disney+ 10 de diciembre)

Percy Jackson (Walker Scobell) está a punto de zarpar hacia el Mar de los Monstruos. Basada en el segundo libro de la colección 'Percy Jackson' de Rick Riordan, la segunda temporada de esta popular serie sigue al hijo de Poseidón en su viaje náutico en compañía de sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries) para frustrar los intentos de Luke (Charlie Bushnell) y el titán Cronos de conquistar el Olimpo.

'Reykjavic Fusion' (AMC+, 10 de diciembre)

Ólafur Darri Ólafsson -'The Severance'- da vida a un prestigioso chef que se ve obligado a aceptar dinero procedente del tráfico de drogas cuando sale de la cárcel para montar su nuevo restaurante. A medio camino entre 'Breaking Bad' y 'The Bear', la serie se adentra en un thriller lleno de acción que combina alta cocina, crimen organizado y drama familiar.

'Accidente' (Netflix, 10 de diciembre)

La serie mexicana 'Accidente', dirigida por Klych López y Gracia Querejeta y escrita por Leonardo Padrón, arranca su segunda entrega de suspense tras cosechar millones de seguidores en todo el mundo. La serie revela nuevos secretos y personajes tras la tragedia que afectó a cuatro familias y en la que, para seguir adelante con sus vidas, deben elegir entre redención y venganza.

'Jabaekui Daega' (Netflix, 5 de diciembre)

Dos de las actrices más populares de Korea se reparten el protagonismo de 'El precio de una confesión', una thriller de suspense que sigue a Yun-su, una mujer acusada de matar a su marido, y Mo Eun, una misteriosa mujer que le ofrece un trato para seguir con su vida.